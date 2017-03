Adam Sandler dirigerà altri quattro film prodotti da Netflix

La commedia alla, si sa, vive solo di stereotipi ormai accantonati da tempo, di una regia grezza e poco virtuosa e di interpretazioni decisamente poco sentite, ma a quanto pare i disastrosisono stati per Netflix un vero successo, tanto da volere Sandler a bordo per altri quattro film.

Un terzo progetto del "vecchio" contratto è in arrivo, Sandy Wexler, e un quarto concluderà questa prima collaborazione con la piattaforma streaming, che ha però recentemente annunciato l'intenzione di produrre nuove idee dell'attore e regista. Sandler ha dichiarato al riguardo: «Amo lavorare con Netflix. Adoro la loro passione per i film e il modo in cui li producono per lasciarli fruire a quante più persone possibili. Mi hanno fatto sentire come in famiglia e non potrò mai ringraziarli abbastanza per questo».



Il direttore dei contenuti Netflix, Ted Sarandos, ha invece detto: «Adam Sandler è uno dei comici più importanti del mondo del cinema, e i suoi film hanno dimostrato di essere un grandissimo successo tra i nostri abbonati. Siamo entusiasti per l'opportunità di estendere questa collaborazione con Adam e la sua squadra alla Happy Madison e far continuare a ridere il mondo».



Vi ricordiamo intanto che Sandy Wexler debutterà su Netflix il prossimo 14 aprile.