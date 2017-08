Ad Astra: Ruth Negga si unisce al cast del film con Brad Pitt e Tommy Lee Jones!

ha firmato per entrare a far parte del cast del nuovo sci-fi che ha per protagonista Ad Astra . La notizia arriva via

La New Regency e il regista di Ad Astra, James Gray, hanno aggiunto la nominata all'Oscar Ruth Negga (Preacher) per lavorare al fianco di Brad Pitt e Tommy Lee Jones. L'attrice ha già lavorato con Pitt iin Fury, 12 anni Schiavo e in World War Z.

La produzione inizierà a settembre. Tommy Lee Jones interpreta il padre del personaggio di Pitt, Roy McBride, che l'uomo andrà a cercare nello spazio, vent'anni dopo la sua presunta scomparsa.

Gray ha scritto Ad Astra insieme ad Ethan Gross (Fringe). La Plan B di Brad Pitt è coinvolta nella produzione della pellicola, insieme a Marc Butan della Mad River, Anthony Katagas della Keep Your Head Productions, Rodrigo Teixeira della RT Features e Gray stesso anche produrranno. Sophie Mas e Lourenço Sant’Anna della RT Features sono produttori esecutivi.

Ruth Negga è attualmente in video nel ruolo di Tulip O’Hare nella seconda stagione della famosa serie della AMC, Preacher, che ha ancora 4 episodi da mandare in onda.