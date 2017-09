Ad Astra: fissata la data d'uscita per il film fantascientifico con Brad Pitt

La 20th Century Fox ha fissato la data d’uscita per il nuovo film diretto dache vedrà come protagonista, il fantascientifico

La pellicola esordirà nelle sale statunitensi l’11 gennaio 2019 e avrà nel cast anche Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Donald Sutherland, Jamie Kennedy e John Finn. Con le riprese iniziate lo scorso mese, il film seguirà le vicende di un padre (Jones), che ha lasciato la Terra e il figlio (Pitt) vent’anni prima per partire per una missione alla volta di Nettuno al fine di ricercare la prova di forme di vita extraterrestre. Il protagonista, Roy McBride dovrà scoprire cosa è successo in tutto questo tempo al padre.

Ad Astra è stato scritto dallo stesso regista insieme allo sceneggiatore di Fringe, Ethan Gross, mentre alla sua produzione troviamo anche la Plan B di Pitt, già responsabile della sfera produttiva dell’ultimo film di Gray, Civiltà perduta.