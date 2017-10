Abrams: Star Wars IX porterà gli spettatori in luoghi dove non sono mai stati

Il regista J.J. Abrams ha parlato di, il prossimo capitolo di Star Wars che vedrà il ritorno nel franchise di colui che diresse. Abrams tornerà in quella 'galassia lontana lontana' per chiudere la trilogia che lui stesso aveva aperto nel 2015. Il suo ritorno è stato accolto con sentimenti contrastanti dai fan.

Se molti alla notizia hanno reagito in maniera entusiasta, altri fan hanno sostenuto che difficilmente Abrams porterà qualcosa di nuovo alla saga, vista anche la similitudine tra Il Risveglio della Forza e il primo film della trilogia originale.

Sembra che lo stesso J.J. sia a conoscenza delle preoccupazioni dei fan e durante una sua apparizione sulla BBC ha affermato che la chiusura della trilogia spingerà i confini narrativi della saga in luoghi completamente nuovi per il pubblico:"Beh, è certamente qualcosa di cui sono consapevole ora che mi appresto a lavorare a Episodio IX, dopo aver lavorato a Episodio VII. Sento che dovremo avvicinarci con la stessa eccitazione che avevamo da bambini, amando ciò che questi film sono stati. E allo stesso tempo dobbiamo portare gli spettatori verso luoghi in cui non sono mai stati. E questa responsabilità è nostra (riferendosi anche al compositore Michael Giacchino, con lui in studio). Non possiamo solo divertirci, dobbiamo andare oltre."

In attesa di vedere Star Wars - Gli Ultimi Jedi, molti si chiedono come Abrams affronterà la mancanza di Carrie Fisher nel nono episodio, per cercare di chiudere degnamente la storia di Leia Organa.