Aaron Sorkin potrebbe lavorare sia con la Marvel che con la DC

L'acclamato sceneggiatorepotrebbe finire per collaborare o con la Marvel o con la DC Comics. Sorkin ha svelato in anteprima che avrà dei meeting con entrambi gli studios per decidere se avviare una collaborazione o meno.

Cosa porterà Sorkin a decidere una casa rispetto all'altra? Semplicemente trovare un personaggio interessante che lo spinga a lavorarci su. "Avrò dei meeting sia con la DC che con la Marvel" spiega Sorkin "Ci andrò dicendo loro che non ho mai letto un fumetto in vita mia. Non è che non mi piacciano, ma non li ho mai letti. Quindi spero di trovare in una di loro un personaggio che mi conquisti e che mi faccia venir voglia di tornare indietro e leggere i fumetti dal numero uno".

Quale personaggio vedreste bene in mano a Sorkin?