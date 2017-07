A Wrinkle in Time: la Disney rilascia il primo trailer ufficiale

In occasione del D23, la Walt Disney Pictures ha rilasciato in rete il primo teaser trailer da, il nuovo adattamento cinematografico del romanzo di. Potete visionarlo direttamente in questa notizia.

In A Wrinkle in Time i protagonisti sono Meg Murry (Storm Reid), il brillante fratello Charles Wallace e il loro amico Calvin (Levi Miller). I tre si imbarcheranno in un viaggio inaspettato tra le pieghe del tempo e in dimensioni alternative alla ricerca del padre di Calvin.

Il cast include Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling, Gugu Mbatha-Raw, Zach Galifianakis, Michael Pena e Chris Pine. La regia è stata affidata all'acclamata regista Ava DuVernay, mentre la sceneggiatura è firmata da Jennifer Lee (Frozen).

La pellicola arriverà a marzo 2018 nei cinema americani.