A Wrinkle in Time: Ava DuVernay rilascia alcuni nuovi video dal set del film

Nel cast di A Wrinkle in Time troviamo anche Oprah Winfrey, Chris Pine, Gugu Mbatha-Raw, Rowan Blanchard, Mindy Kaling, Levi Miller, Andre Holland, Michael Pena e Will McCormack.

Bellamy Young, uno dei membri del cast, ha detto che A Wrinkle a Time avrebbe abbracciato l’umorismo cupo del romanzo: "Il libro significava il mondo per me mentre crescevo, ed ora è un onore poter essere una parte di esso, Ava ha una tale grazia nel suo lavoro. Ha mantenuto tutta la speranza, ma senza evitare le parti più oscure, e penso che sarà magico come l’esperienza del libro," ha aggiunto Young.

A Wrinkle in Time è basato sull’omonimo romanzo di Madeleine L'Engle. Segue la storia di Meg Murry, il cui padre scienziato, il Dr. Murry, scompare nel nulla dopo aver fatto un qualche tipo di misterioso esperimento. Meg incontrerà poi tre peculiari esseri che spediranno nello spazio lei, suo fratello e il loro migliore amico per tentare di trovare il Dr. Murry.

Come potete vedere, tutti i tweet contengono lo stesso messaggio di Ava Duvernay: "Stiamo facendo un film su come la Luce combatte l’Oscurità." In uno dei brevi video si può intravedere Storm Reid, che interpreterà Meg Murry nel film, mentre scende una semplice scala, in una scena che sarà molto probabilmente rielaborata in CGI successivamente. Altri video mostrano la troupe e le attrezzature del film, e l’ultimo video ci mostra la regista Duvernay che dà le spalle alla telecamera.

We're making a film about how Light fights The Darkness. @WrinkleinTime 2/10 pic.twitter.com/Aqyyix47I0 — Ava DuVernay (@ava) 11 gennaio 2017

