A Wrinke in Time: Chris Pine e Oprah Winfrey nelle nuove immagini ufficiali

ha pubblicato in queste ultime ore una serie di nuove immagini ufficiali dell'atteso A Wrinkle in Time , nuovo film diretto da) e prodotto dallache vedrà tra i protagonisti

Il progetto è una rielaborazione cinematografica dell'omonimo classico della letteratura di Madeleine L'Engle che vede protagonisti Meg Murry (Storm Reid), il brillante fratello Charles Wallace e il loro amico Calvin (Levi Miller). I tre si imbarcheranno in un viaggio inaspettato tra le pieghe del tempo e in dimensioni alternative alla ricerca del padre di Calvin.



Scritto per il grande schermo da Jennifer Lee (Frozen), A Wrinkle in Time vede nel cast anche Gugu Mbatha-Raw, Michael Peña, Zach Galifianakis, Mindy Kaling e Daniel MacPherson, per un'uscita prevista nelle sale il 9 marzo 2018.