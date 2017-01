A Woman of No Importance: Daisy Ridley sarà la protagonista del film

Stando alle ultime indiscrezioni, la stella, nota per, è stata ingaggiata dalla Paramount Pictures per la realizzazione dell'adattamento, trasposizione cinematografica della biografia scritta dall'autrice

Da non confondere con l'opera di Oscar Wilde con lo stesso titolo, la pellicola ci catapulterà nel racconto della vita della super-spia Virginia Hall.

Negli anni precedenti ala seconda guerra mondiale, la Hall ha cercato di entrare nel settore della diplomazia americana, ma fu rifiutata a causa del fatto che era una donna e per via di un suo infortunio alla gamba. La Hall alla fine ha lavorato per l'intelligence britannica durante la guerra e, successivamente, le è stato permesso di unirsi alla OSS, il precursore della CIA.

Come sappiamo, oltre a questo recente incarico, la Ridley riprenderà il suo ruolo di Rey nel sequel di Rian Johnson Star Wars: The Last Jedi e sta attualmente girando il remake di Kenneth Branagh di Assassinio sull'Orient Express. L'attrice sembra inoltre coinvolta nella realizzazione del franchise della Lionsgate intitolato Chaos Walking.