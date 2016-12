A United Kingdom: il primo trailer italiano del film con Rosamund Pike

Videa ha diffuso online il primo trailer italiano di, film diretto da Amma Asante, con protagonisti, basato sulla vera storia di Seretse Khama e previsto nelle sale dal prossimo 2 febbraio. Il film è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival e al London Film Festival.

Il trailer italiano di A United Kingdom segue il primo trailer internazionale, rilasciato a inizio dicembre. La pellicola racconta la vera storia di Seretse Khama, un membro della famiglia reale di un'ex colonia anglosassone in Sud Africa che riesce a diventare presidente del Botswana e viene successivamente travolto da una gigantesca polemica a causa del suo matrimonio con Ruth Williams, una donna bianca nel 1949.

Diretto da Amma Asante, A United Kingdom comprende nel cast David Oyelowo, distintosi in Selma - La strada per la libertà, Rosamund Pike - Orgoglio e pregiudizio, L'amore bugiardo: Gone Girl - Jack Davenport, Tom Felton, Charlotte Hope, Laura Carmichael, Jack Lowden e Nicholas Lyndhurst.