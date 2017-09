A Star Is Born: la Warner anticipa l'uscita del remake con Lady Gaga

La Warner Bros. ha anticipato di qualche mese l’uscita di, film che segna l’esordio alla regia di) e che vedrà come protagonista

La release ufficiale della pellicola si sposta così dal 28 settembre 2018 al 18 maggio precedente, quest’ultima sicuramente una data più prolifica per quanto riguarda il box-office americano.

Si tratterà del quarto remake per questo film, dopo l’originale del 1937 di William A. Wellman, il più celebre del 1954 con Judy Garland per la regia di George Cukor e l’ultimo del 1976 con Barbra Streisand e Kris Kristofferson.

La sceneggiatura della nuova versione è stata affidata a Will Fetters (Remember Me). Cooper ha ammesso che Lady Gaga era salita in cima alla lista delle sue favorite per il ruolo principale dopo il rifiuto di Beyoncé. Nel cast troveremo anche Andrew Dice Clay e Sam Elliott.