A Star Is Born: prima foto del film con Lady Gaga e Bradley Cooper

La Warner Bros ha annunciato che le riprese del film, con protagonisti, sono iniziate ufficialmente. Peraka Lady Gaga, è il primo ruolo da protagonista in una grande produzione.

Bradley Cooper (4 nomination agli Oscar) fa il suo debutto alla regia e interpreta contemporaneamente il ruolo di Jackson Maine, una star del country in declino che un giorno scopre le doti di una ragazza di nome Ally (Germanotta). I due intrecciano un'appassionata storia d'amore e Jack catapulta Ally sotto i riflettori facendone una star. Ma la carriera di Ally eclissa la sua in modo fulmineo e per lui diventa difficile accettare il declino.

Lady Gaga interpreterà Ally e, inoltre, comporrà canzoni originali apposta per il film. Il cast principale include anche Andrew Dice Clay e Sam Elliott.

A Star is Born sarà prodotto da Bill Gerber, Jon Peters, Bradley Cooper, Todd Phillips e Lynette Howell Taylor; produttori esecutivi saranno Basil Iwanyk e Ravi Mehta. La sceneggiatura è a cura di Will Fetters & Bradley Cooper e Eric Roth, basata sulla storia di William A. Wellman e Robert Carson.

A Star Is Born uscirà nelle sale americane il 28 settembre 2018.