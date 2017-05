A Star is Born: Dave Chappelle si unisce a Bradley Cooper e Lady Gaga

È l'a confermare oggi l'entrata ufficiale nel cast didi, che va a raggiungere così i già scritturati, quest'ultimo anche regista del film.

Chappelle vestirà i panni di un personaggio chiamato Noodles, descritto come "il più vecchio amico del protagonista con cui ha cominciato a suonare insieme nei blues club". Cooper interpreterà Jackson Maine, una star della musica country in declino che scopre il talento sconosciuto di Ally (Gaga). I due si innamoreranno e il primo convincerà la ragazza a calcare il palcoscenico verso le luci della ribalta, ma dato che la carriera di Ally comincerà a eclissare la sua, Jack farà sempre più fatica ad accettare una gloria che va sempre più sbiadendosi.



A Star is Born uscirà nelle sale il 28 settembre 2018.