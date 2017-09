A Quiet Place: iniziate le riprese dell'horror con Emily Blunt e John Krasinski

Paramount Pictures ha annunciato oggi l’inizio delle riprese di, film horror scritto, diretto e interpretato dall'attore

Quest’ultimo ritroverà al suo fianco la moglie Emily Blunt (i due sono alla prima collaborazione), oltre a Noah Jupe (Suburbicon, Wonder) e Millicent Simmonds (Wonderstruck). Si tratta di un horror dalle venature soprannaturali sulla scia di La notte del giudizio e Ouija ambientato in una tranquilla fattoria dove una famiglia verrà terrorizzata per lungo tempo da quello che sembra essere un fantasma.

La pellicola è prodotta da Michael Bay (Transformers 5) e dalla sua Platinum Dune insieme ai partner Andrew Form e Brad Fuller (Ouija, The Purge, Texas Chainsaw Massacre). La prima versione della sceneggiatura, poi riscritta da Krasinski, era opera di Bryan Woods e Scott Beck.