A Quiet Place: Emily Blunt e John Krasinski per la prima volta sullo stesso set

Nella vita di tutti i giorni sono marito e moglie ma sul set non hanno mai lavorato insieme. L'occasione sta per arrivare per, che per la prima volta in carriera collaboreranno sul set di, terzo film scritto e diretto da Krasinski, nel quale reciterà da protagonista la moglie.

Prodotto da Michael Bay e Brad Fuller, A Quiet Place scritto da Krasinski, che ha lavorato su una bozza di Scott Beck e Bryan Woods, vedrà la futura Mary Poppins, Emily Blunt, collaborare per la prima volta sul set con il marito, sposato sette anni fa sul lago di Como.

Attore, autore e sceneggiatore, John Krasinski è conosciuto soprattutto per il ruolo di Jim Halpert nella serie tv The Office.

L'attrice britannica Emily Blunt nel 2016 ha recitato nelle pellicole Il cacciatore e la regina di ghiaccio di Cedric Nicolas-Troyan e La ragazza del treno di Tate Taylor. Nella sua filmografia anche titoli quali Il diavolo veste Prada, La guerra di Charlie Wilson, Into the Woods e Sicario di Denis Villeneuve.