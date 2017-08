A Morgan Freeman il SAG Life Achievement Award per la carriera

L'attore premio Oscar, noto attivista, è stato scelto come 54° destinatario del premio SAG Life Achievement per la carriera e il suo impegno in campo umanitario. Il premio verrà consegnato durante il 24° Annual Screen Actors Guild Awards. Il premio viene assegnato ogni anno all'attore che promuove gli ideali della professione.

Con questo premio Morgan Freeman aggiunge un altro riconoscimento alla sua straordinaria carriera, che comprende un Oscar al miglior attore non protagonista per Million Dollar Baby nel 2005 (cinque nomination totali), un Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale per A spasso con Daisy nel 1990 e un Globe alla carriera nel 2012.

Nel 2016 Morgan Freeman ha recitato in Attacco al potere 2 di Babak Najafi, Now You See Me 2 di Jon M. Chu e Ben-Hur di Timur Bekmambetov. Quest'anno ha recitato nel remake di Insospettabili sospetti, per la regia di Zach Braff.