A Milano nasce FilmTvLab, luogo d'incontro e laboratorio culturale

: Vicinissimo alla Stazione Centrale nasce a Milano, un progetto avviato dal settimanalesu proposta dell'associazione no profitamplia il raggio d'azione della rivista cartacea, allargandolo oltre il sito filmtv.press, e si propone come punto di riferimento culturale sul territorio milanese.

La location è situata nella nuova sede della rivista, vicina alla stazione in via San Giovanni alla Paglia, per facilitare chi viene da fuori città, come sottolineato dal direttore di FilmTv Giulio Sangiorgio.

La programmazione verrà annunciata ogni due mesi, con un centro polifunzionale costituito da una piccola sala di proiezione da 30 posti ma anche laboratorio con proposte formative che riguarderanno corsi, workshop e altre iniziative. FilmTv metterà a disposizione le risorse tecniche, il supporto redazionale e quello promozionale mentre Dinamo Culturale si occuperà della gestione, dello sviluppo e dell'organizzazione.

FilmTvLab vuole essere un luogo dove inventare e proporre nuovi modi d'elaborare e parlare di cinema.

Tra i professionisti che hanno aderito al progetto, oltre ai collaboratori della rivista, anche registi quali Martina Parenti, Massimo D'Anolfi, Maurizio Nichetti, Gianni Amelio, Sergio Martino, Filippo Ticozzi, Edoardo Winspeare, Gianclaudio Cappai, Michele Vannucci e Giovanni Cioni. La proposta formativa, attraverso i corsi tenuti da eccellenze nei rispettivi settori di competenza, prenderà il via il prossimo 13 novembre a cadenza settimanale.