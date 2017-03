A Ghost Story: trailer e poster del film con Casey Affleck e Rooney Mara

L'ha rilasciato online il primo, intenso trailer ufficiale di, nuovo dramma diretto da(Il drago invisibile) che vede come protagonisti il Premio Oscar

Premiatissimo in patria dalla critica con un 92% di score su Rotten Tomatoes, il film racconta di un uomo (Affleck) che dopo la morte torna come un fantasma -stereotipato con tanto di lenzuolo con i buchi per gli occhi. Assisterà così in prima persona all'elaborazione del lutto da parte della moglie (Mara).



Affleck non si vedrà quasi mai in viso, perché nella maggior parte delle sue scene ha dovuto obbligatoriamente indossare il lenzuolo, come potete vedere voi stessi nel trailer e nel poster. A Ghost Story sembra comunque un indie-drama angoscioso e riflessivo, affascinante nella sua concezione e sicuramente da attendere con ansia.



Il film uscirà nelle sale americane il 7 luglio.