A Dog's Purpose: un'indagine svela cosa è accaduto agli animali sul set

Un'indagine indipendente condotta da un esperto di crudeltà verso gli animali ha fatto alcune ricerche sul trattamento degli animali durante le riprese die ha concluso che l'ormai celebre video che proverebbe il maltrattamento degli amici a quattro zampe è, in realtà, un falso!

Il video, infatti, sarebbe stato modificato dato al sito di gossip TMZ, distorcendo gli eventi sul set. Gli individui che hanno realizzato e deliberatamente modificato il filmato, hanno aspettato più di 15 mesi di tempo per rilasciare il video manipolato solo pochi giorni prima della premiere del film, e questo ha sollevato seri interrogativi circa le loro motivazioni.

I risultati dell'inchiesta indipendente confermano che nessun animale è stato maltrattato in quelle scene e numerose misure di sicurezza preventive erano in vigore. Le relazioni dell'indagine e i testimoni oculari hanno riportato alla luce molti fatti.

Il video è stato deliberatamente modificato allo scopo di indurre in errore il pubblico e alimentare un sentimento di disapprovazione. In realtà, le due scene mostrate nel video modificato sono state filmate in tempi diversi. La prima scena del video è stata interrotta dopo che il cane ha mostrato segni di stress. Il cane non è mai stato costretto a fare il bagno in acqua ma, anzi, si sono messe in pratica misure di preparazione e di sicurezza prima di girare la scena e il cane è stato scelto anche per il suo amore per l'acqua, senza contare il fatto che era stato professionalmente preparato con un corso di sei settimane.

Cinque esperti della American Humane, tra cui specialisti della sicurezza degli animali, erano presenti per sorvegliare e salvaguardare il cane per tutta la scena e, nella parte finale di questa, gli istruttori hanno subito assistito il cane fuori dall'acqua, a quel punto è stato portato in una tenda riscaldata ed è stato sottoposto ad un esame che non ha rilevato segni di stress. Testimoni oculari, anzi, riferiscono che il cane voleva tornare in acqua. Ancora, per l'abbondanza di cautela, è stato svolto un check-up veterinario la scorsa settimana, su richiesta di American Humane, che ha confermato che il cane è sano.

Le relazioni dell'indagine e dei testimoni oculari hanno concluso, quindi, che durante il suo lavoro sul set, il cane è stato trattato con grande cura, attenzione e rispetto. Anche il New York Times ha recentemente osservato che le accuse di maltrattamento sul set sono state "in gran parte smentite.".