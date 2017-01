A Dog's Purpose: ottime prevendite, nonostante le polemiche

Come molti di voi sapranno, nei giorni scorsi, si sono alzate molte polemiche riguardo al filmche farà il suo debutto sui grandi schermi statunitensi nel corso della giornata di oggi. Nonostante gli inviti da parte degli animalisti a boicottare la pellicola, sembra che il film non subirà le attese perdite economiche.

Si potrebbe pensare che le accuse di crudeltà verso gli animali scoppiate anche in seguito alla diffusione del video trapelato online che potete trovare qui sotto, avrebbe dato un duro colpo alle vendite al botteghino. Ma sembra che questo non accadrà. In effetti, secondo Fandango, la pellicola sta già vendendo un'enormità di biglietti e si pensa che potrebbe superare i numeri di Resident Evil: The Final Chapter e Split.

Nel frattempo, però, la Universal ha annullato la premiere e la PETA allestendo varie proteste in occasione dell'uscita del film.

Ricordiamo che A Dog's Purpose debutta nelle sale cinematografiche statunitensi nel corso della giornata di oggi, venerdì 27 gennaio.