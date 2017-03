A Dark Song: primo angoscioso trailer e poster del film di Liam Gavin

Laha rilasciato online in queste ultime ore il primo trailer ufficiale e un poster di, nuovo horror psicologico diretto dache vede protagonisti

La storia del film seguirà Sophia, una donna disperata e in lutto con un terribile segreto, e Joseph, un alcolista antisociale esperto nelle arti oscure. I due si rintaneranno insieme in una sperduta capanna nelle terre selvagge e desolate del Galles del Nord, imbarcandosi in un'estenuante sessione di riti occulti per sei mesi, spingendosi fino al punto di rottura psicofisico.



A Dark Song vedrà nel cast anche Mark Huberman e Susan Loughnane, per un'uscita prevista nelle sale americane e in VOD il prossimo 28 aprile.