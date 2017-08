A Bittersweet Life: Michael B. Jordan in trattative per il remake americano

Come riporta quest'oggi il puntualissimo, il talentuoso e in ascesa) sarebbe entrato in trattative con la Fox per il ruolo da protagonista nel remake americano di, drama-noir koreano del 2005.

Il sito riporta inoltre che la brava Jennifer Yuh Nelson (Kung Fu Panda 2 e 3) sarebbe entrata a sua volta in contatto con lo studio per la regia del film. Se confermato, Jordan dovrebbe interpretare un gangster che entrerà in conflitto con la propria identità quando gli verrà ordinato di uccidere la sua ragazza.



I produttori parlano del progetto come "di alto profilo e molto incentrato sui personaggi, possibile primo capitolo di un franchise". A Bittersweet Life non ha ancora una data d'uscita ufficiale.