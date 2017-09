A Better Tomorrow 4: il remake del film di John Woo uscirà a fine anno

, remake dell’ormai classico film diha trovato nuovi investitori per terminare la propria post-produzione e uscire quindi nelle sale cinematografiche.

Il film sarà prodotto da ABS-CBN Corp, che ne ha acquistato i diritti di distribuzione per le Filippine, da Viswass Films per l’India, Deepjoy Media per il Taiwan, mentre la Sparkle Roll Media di Jackie Chan si occuperà della vendita dei diritti internazionali.

La pellicola è diretta da Ding Sheng (già dietro la macchina da presa degli ultimi film con Jackie Chan, ovvero Railroad Tigers, Saving Mr. Wu e Little Big Soldier) e vede protagonisti Wang Kai, Ray Ma e Talu Wang. Nonostante il “4” nel titolo, il film è in parte basato sulla pellicola originale, per questo motivo si tratta di un remake e non di un sequel.

A Better Tomorrow 4 dovrebbe uscire nelle sale in tempo per la fine del 2017. Il film originale, datato 1986, consacrò John Woo come uno dei migliori registi della sua generazione. Anche il primo dei sequel, A Better Tomorrow II (1987) porta la firma del regista di Canton.