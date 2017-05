A Bad Moms Christmas: nel cast Cheryl Hines, Christine Baranski e Susan Sarandon

Sono iniziate le riprese didella, il sequel diche riunisce il dinamico team composto dai produttori e registi, la produttricee i produttori esecutivi

In A Bad Moms Christmas torneranno nel cast le star Mila Kunis, Kristen Bell e Kathryn Hahn nei panni di Amy, Kiki e Carla. Ma questa volta, le cattive mamme riceveranno una visita natalizia dalle loro madri, che saranno interpretate da Cheryl Hines (la madre di Kiki), Christine Baranski (la madre di Amy) e Susan Sarandon (la madre di Carla).

Ne sequel torneranno anche alcuni membri del cast del primo film, come Jay Hernandez, David Walton e Wanda Sykes, accanto ai nuovi arrivati ​​Peter Gallagher e Justin Hartley, che si uniscono a queste due generazioni di mamme nel caos delle vacanze natalizie.

A Bad Moms Christmas segue ancora una volta le nostre tre mamme sottovalutate e sovraccariche di lavoro mentre si ribellano alle sfide e alle aspettative del periodo natalizio. E come se creare delle vacanze natalizie il più piacevoli possibile per le loro famiglie non fosse abbastanza difficile, devono anche fare tutto questo mentre ospitano e intrattengono le loro madri. Alla fine del viaggio, le nostre mamme ridefiniranno il concetto di rendere speciali per tutti le vacanze natalizie, e stringeranno un rapporto più stretto con le loro madri.

Adam Fogelson, Presidente di STXfilms, ha dichiarato "A Bad Moms Christmas di Jon e Scott non solo permetterà ai fan di continuare a divertirsi con Mila, Kristen e Kathryn, ma aggiungerà all'equazione Peter, Justin, Cheryl, Christine, Susan, e le vacanze natalizie, che sono più di quanto avremmo potuto sperare mentre continuiamo questo importante franchise per la STX Entertainment."

Girato interamente ad Atlanta, in Georgia, sarà poi la STXfilms a rilasciare A Bad Moms Christmas nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 3 novembre 2017.