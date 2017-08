78/52: trailer per il documentario sulla lavorazione di Psyco

Attraverso Deadline, la IFC Midnight ha diffuso in streaming il trailer del suo nuovo documentario, intitolatoe dedicato al making-of di uno dei film più terrificanti di sempre:di

Il film, diretto da Alexandre O. Phillippe, si avvale della collaborazione di registi, critici e fan, inclusi nomi celebri quali Guillermo del Toro, Bret Easton Ellis, Jamie Lee Curtis, Eli Roth e Peter Bogdanovich. Nel corso del documentario viene esaminata frame per frame la famosa scena dell’omicidio nella doccia; il titolo, 78/52 si rifrisce proprio alle 78 inquadrature e ai 52 stacchi nella suddetta scena. Per girarla è stata impiegata una settimana sulle quattro complessive in cui è stato realizzato il film. Una scena leggendaria, che ha contribuito a modificare la percezione della violenza e dell’orrore al cinema.

La pellicola è prodotta dalla Exhibit A Pictures, arriverà contemporaneamente nelle sale e in Video On Demand il prossimo 13 ottobre.