47 Metri: diffuso online il teaser trailer del thriller di Johannes Roberts

Laha rilasciato online il primo trailer italiano di, il thriller ad alta tensione ambientato in un mare infestato da famelici squali e diretto da. Potete visionare il video in calce alla notizia, subito dopo il salto.

47 Metri narra dell’apparentemente semplice immersione subacquea di due sorelle, Kate e Lisa, nelle acque del Messico per provare il brivido di osservare da vicino questi pericolosi oceani popolati dagli squali. Purtroppo per loro il filo della loro gabbia di sicurezza si spezza e rimangono intrappolate sul fondo dell’oceano. Con una riserva d’ossigeno di soli 60 minuti e le acque infestate dagli squali, dovranno cercare di escogitare un piano per riuscire a mettersi in salvo.

Il cast di 47 Metri è composto da Mandy Moore nei panni di Lisa, Claire Holt nel ruolo di Kate, Matthew Modine nei panni del capitano Taylor, Yani Gellman nel ruolo di Louis, Chris J. Johnson nei panni di Javier e Santiago Segura nel ruolo di Benjamin.

47 Metri uscirà nei cinema il 25 maggio 2017.