40 sono i nuovi 20: il trailer italiano del nuovo film con Reese Witherspoon

La storia del film racconta di Alice (Witherspoon), quarantenne che si trasferisce con le figlie a Los Angeles nella casa della sua adolescenza dopo essere stata lasciata dal marito (Sheen). Nel giorno del suo compleanno incontrerà così un ragazzo più giovane che le farà riscoprire il piacere di innamorarsi, il divertimento e una libertà che non provava ormai da tempo. Quando però il marito tornerà sui propri passi, allora Alice dovrà deciderà se tornare alla famiglia o gettarsi in una nuova storia d'amore.



40 sono i nuovi 20 vede nel cast anche Candice Bergen, Lake Bell e Nat Wolff, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 5 ottobre.