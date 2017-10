24 Hours To Live: Ethan Hawke e Rutger Hauer nel trailer ufficiale

Saban Films ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di, action-movie con protagonisti, per la regia di

Nel cast troviamo anche Xu Qing, Paul Anderson e Liam Cunningham. La pellicola sarà disponibile in VOD dal 3 novembre e approderà nelle sale americane il 1° dicembre 2017.

Sinossi: Scritto da Zachary Dean sulla base di una sceneggiatura originale di Ron Mita e Jim McClain, 24 Hours To Live segue la vicenda di un assassino al quale, dopo essere stato ucciso, viene data una possibilità di riscatto dal suo datore di lavoro, che lo riporta temporaneamente in vita. "Ethan è una star internazionale molto rispettata e siamo entusiasti di avere Brian a dirigere uno script così esplosivo, non vediamo l’ora di portare questa storia sul grande schermo" ha dichiarato Mark Gao, Presidente di Fundamental Films. Smrz è molto apprezzato per il suo lavoro come regista della seconda unità di film come X-Men: Apocalisse, X-Men: Giorni di un Futuro Passato, Iron Man 3 e L'alba del Pianeta delle Scimmie.