23rd Annual SAG Awards: ecco tutti i vincitori dei film e dei serial tv!

Come previsto, si è tenuta la cerimonia di premiazione dei 23rd Annual Screen Actors Guild Awards che ha premiato i migliori film e serie televisive dell'anno. Dopo il salto trovate la lista dei vincitori.

I vincitori sono evidenziati in grassetto.

CINEMA



Miglior attore protagonista

CASEY AFFLECK / Lee Chandler – “MANCHESTER BY THE SEA” (Amazon Studios and Roadside Attractions)

ANDREW GARFIELD / Desmond Doss – “HACKSAW RIDGE” (Lionsgate)

RYAN GOSLING / Sebastian –“LA LA LAND” (Lionsgate)

VIGGO MORTENSEN / Ben – “CAPTAIN FANTASTIC” (Bleecker Street)

DENZEL WASHINGTON / Troy Maxson – “FENCES” (Paramount Pictures)

Miglior attrice

AMY ADAMS / Louise Banks – “ARRIVAL” (Paramount Pictures)

EMILY BLUNT / Rachel – “THE GIRL ON THE TRAIN” (Universal Pictures)

NATALIE PORTMAN / Jackie Kennedy – “JACKIE” (Fox Searchlight Pictures)

EMMA STONE / Mia – “LA LA LAND” (Lionsgate)

MERYL STREEP / Florence Foster Jenkins – “FLORENCE FOSTER JENKINS” (Paramount Pictures)

Miglior attore non protagonista

MAHERSHALA ALI / Juan – “MOONLIGHT” (A24)

JEFF BRIDGES / Marcus Hamilton – “HELL OR HIGH WATER” (CBS Films)

HUGH GRANT / St Clair Bayfield – “FLORENCE FOSTER JENKINS” (Paramount Pictures)

LUCAS HEDGES / Patrick Chandler – “MANCHESTER BY THE SEA” (Amazon Studios and Roadside Attractions)

DEV PATEL / Saroo Brierley – “LION” (The Weinstein Company)

Miglior attrice non protagonista

VIOLA DAVIS / Rose Maxson – “FENCES” (Paramount Pictures)

NAOMIE HARRIS / Paula – “MOONLIGHT” (A24)

NICOLE KIDMAN / Sue Brierley – “LION” (The Weinstein Company)

OCTAVIA SPENCER / Dorothy Vaughan – “HIDDEN FIGURES” (20th Century Fox)

MICHELLE WILLIAMS / Randi Chandler – “MANCHESTER BY THE SEA” (Amazon Studios and Roadside Attractions)

Miglior cast d'insieme

CAPTAIN FANTASTIC (Bleecker Street)

FENCES (Paramount Pictures)

HIDDEN FIGURES (20th Century Fox)

MANCHESTER BY THE SEA (Amazon Studios and Roadside Attractions)

MOONLIGHT (A24)

SERIE TV



Miglior attore in un film tv o una miniserie

RIZ AHMED / Nasir “Naz” Khan – “THE NIGHT OF” (HBO)

STERLING K. BROWN / Christopher Darden – “THE PEOPLE V. O.J. SIMPSON: AMERICAN CRIME STORY” (FX Networks)

BRYAN CRANSTON / President Lyndon B. Johnson – “ALL THE WAY” (HBO)

JOHN TURTURRO / John Stone – “THE NIGHT OF” (HBO)

COURTNEY B. VANCE / Johnnie Cochran – “THE PEOPLE V. O.J. SIMPSON: AMERICAN CRIME STORY” (FX Networks)

Miglior attrice in un film tv o una miniserie

BRYCE DALLAS HOWARD / Lacie – “BLACK MIRROR” (Netflix)

FELICITY HUFFMAN / Leslie Graham – “AMERICAN CRIME” (ABC)

AUDRA McDONALD / Billie Holiday – “LADY DAY AT EMERSON’S BAR & GRILL” (HBO)

SARAH PAULSON / Marcia Clark – “THE PEOPLE V. O.J. SIMPSON: AMERICAN CRIME STORY” (FX Networks)

KERRY WASHINGTON / Anita Hill – “CONFIRMATION” (HBO)

Miglior attore in una serie drammatica

STERLING K. BROWN / Randall Pearson – “THIS IS US” (NBC)

PETER DINKLAGE / Tyrion Lannister – “GAME OF THRONES” (HBO)

JOHN LITHGOW / Winston Churchill – “THE CROWN” (Netflix)

RAMI MALEK / Elliot Alderson – “MR. ROBOT” (USA Network)

KEVIN SPACEY / Frank Underwood – “HOUSE OF CARDS” (Netflix)

Miglior attrice in una serie drammatica

MILLIE BOBBY BROWN / Eleven – “STRANGER THINGS” (Netflix)

CLAIRE FOY / Queen Elizabeth II – “THE CROWN” (Netflix)

THANDIE NEWTON / Maeve Millay – “WESTWORLD” (HBO)

WINONA RYDER / Joyce Byers – “STRANGER THINGS” (Netflix)

ROBIN WRIGHT / Claire Underwood – “HOUSE OF CARDS” (Netflix)

Miglior attore di una serie comedy

ANTHONY ANDERSON / Andre Johnson – “BLACK-ISH” (ABC)

TITUSS BURGESS / Titus Andromedon – “UNBREAKABLE KIMMY SCHMIDT” (Netflix)

TY BURRELL / Phil Dunphy – “MODERN FAMILY” (ABC)

WILLIAM H. MACY / Frank Gallagher – “SHAMELESS” (Showtime)

JEFFREY TAMBOR / Maura Pfefferman – “TRANSPARENT” (Amazon)

Miglior attrice di una serie comedy

UZO ADUBA / Suzanne “Crazy Eyes” Warren – “ORANGE IS THE NEW BLACK” (Netflix)

JANE FONDA / Grace Hanson – “GRACE AND FRANKIE” (Netflix)

ELLIE KEMPER / Kimmy Schmidt – “UNBREAKABLE KIMMY SCHMIDT” (Netflix)

JULIA LOUIS-DREYFUS / President Selina Meyer – “VEEP” (HBO)

LILY TOMLIN / Frankie Bergstein – “GRACE AND FRANKIE” (Netflix)

Miglior cast d'insieme in una serie drammatica

THE CROWN (Netflix)

DOWNTON ABBEY (Masterpiece/PBS)

GAME OF THRONES (HBO)

STRANGER THINGS (Netflix)

WESTWORLD (HBO)

Miglior cast d'insieme in una serie comedy

THE BIG BANG THEORY (CBS)

BLACK-ISH (ABC)

MODERN FAMILY (ABC)

ORANGE IS THE NEW BLACK (Netflix)

VEEP (HBO)

CONTROFIGURE



Migliori controfigure in un film

“CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR” (Walt Disney Studios Motion Pictures)

“DOCTOR STRANGE” (Walt Disney Studios Motion Pictures)

“HACKSAW RIDGE” (Lionsgate)

“JASON BOURNE” (Universal Pictures)

“NOCTURNAL ANIMALS” (Focus Features)

Migliori controfigure in una serie drammatica o comedy

“GAME OF THRONES” (HBO)

“MARVEL’S DAREDEVIL” (Netflix)

“MARVEL’S LUKE CAGE” (Netflix)

“THE WALKING DEAD” (AMC)

“WESTWORLD” (HBO)

LIFE ACHIEVEMENT AWARD

53rd Annual SAG Life Achievement Award

LILY TOMLIN

E qui di seguito l'imperdibile discorso di David Harbour alla premiazione di 'Stranger Things' che sta facendo il giro del web (non solo per il contenuto che ha ottenuto una standing ovation ma, in parte, anche per via delle espressioni di Winona Ryder).