1922: trailer per il film Netflix tratto da Stephen King

Si moltiplicano gli adattamenti cinematografici delle opere die l’ultimo ad arrivare in ordine di tempo è, film prodotto da Netflix e basato sull’omonimo racconto dello scrittore di Portland pubblicato nell’antologia del 2010

Scritto e diretto da Zak Hilditch, il film narra le vicende di un agricoltore responsabile dell’omicidio della moglie – rea di voler andar via di casa portandosi dietro tutti i suoi averi, compresi i figli. Presto però il suo misfatto tornerà a perseguitarlo e la sua vita inizierà a sgretolarsi in modi sconcertanti.

Nel cast della pellicola – disponibile online dal 20 ottobre prossimo – troviamo Thomas Jane (The Punisher), Dylan Schmid, Kaitlyn Berbard, Brian D’Arcy James e Neal McDonough. Si tratta dell’ennesimo film tratto da King del 2017 dopo IT, La Torre Nera, mentre per le serie televisive quest’anno ha visto l’arrivo di The Mist, Mr. Mercedes, Gerald’s Game e l’annuncio di Castle Rock.