150 milligrammi: il trailer ufficiale del film di Emmanuelle Bercot

Online è stato diffuso il trailer ufficiale di, il nuovo film di, presentato all'ultima Festa del Cinema di Roma e disponibile nelle sale a partire dall'8 febbraio. Il dramma francese è interpretato dae ha riscosso un buon successo durante la kermesse cinematografica romana.

150 milligrammi narra le vicende di una pneumologa dell'ospedale di Brest, in Francia, la quale scopre un legame diretto tra una serie di morti sospette e l'assunzione di un farmaco, chiamato Mediator, in commercio da oltre trent'anni. Da quel momento inizierà una difficile battaglia per cercare di far trionfare la verità.

Diretto da Emmanuelle Bercot, 150 milligrammi comprende nel cast Sidse Babett Knudsen, Benoit Magimel, Charlotte Laemmel e Lara Neumann.