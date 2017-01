[RUMOR] The Batman: nuovi nomi per la regia, Affleck potrebbe lasciare il ruolo?

Dopo la notizia ufficiale che vedeaver lasciato la regia di, ecco spuntare i primi rumor sul futuro dell'Uomo Pipistrello.

Mark Hughes di Forbes fa il punto della situazione, analizzandola. Dalla frustrazione pubblica di Affleck per la pessima accoglienza ricevuta da Batman v Superman ai tanti film in sviluppo alla DC, dalla costante attenzione dei media (che tartassano Affleck di domande) allo scontro tra le intenzioni della Warner (che hanno sempre definito il loro approccio ai cinecomic DC come "filmaker-driven") e quello che poi accade veramente (gli abbandoni alla regia per "divergenze creative").

"Sfortunatamente, tra le cose che ho sentito riguardo il suo abbandono da regista, ho sentito alcune cose che - se vere - mi portano a preoccuparmi sulla possibilità che Affleck possa lasciare il ruolo di Batman" ha spiegato Hughes che spera, ovviamente, che essendo solo voci restino tali "credo che ci sia la possibilità che Affleck possa lasciare il progetto anche da attore, finendo per restare coinvolto solo come produttore e co-sceneggiatore".

Ovviamente, parliamo di rumor non confermati. Nel frattempo sono trapelati altri nomi di potenziali registi. Oltre a Matt Reeves si fanno i nomi di Gavin O'Connor (The Accountant), Denis Villeneuve (Blade Runner 2049), Matt Ross (Captain Fantastic) e George Miller (Mad Max - Fury Road).