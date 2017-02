[RUMOR] The Batman: Ben Affleck non vuole più interpretare l'Uomo Pipistrello?

Ed ecco arrivare un nuovo rumor riguardante, probabilmente il progetto più chiacchierato ad Hollywood negli ultimi tempi. Un mese faannunciava ufficialmente la sua regia alla pellicola della

Qualche settimana dopo, è arrivato un comunicato stampa ufficiale in cui Affleck si tirava indietro, restando coinvolto come interprete, co-sceneggiatore (insieme a Geoff Johns e Chris Terrio) ed interprete. Secondo le ultime voci di corridoio, Matt Reeves potrebbe accettare l'incarico di dirigere The Batman.

Ma ora John Campea, durante la puntata di Collider Movie Talk, citando ben tre fonti, ha riportato che Affleck non vuole proprio più interpretare l'Uomo Pipistrello al cinema. "Ben Affleck vuole uscire dal progetto" ha spiegato Campea "Non vuole più interpretare Batman. Mi è stato detto che Affleck sta discutendo con la Warner Bros. nel tentativo di uscire dal progetto. E se non glielo permetteranno, The Batman sarà l'ultimo film in cui vedremo Ben nei panni di Batman".

Ovviamente questo è soltanto un rumor e lo stesso Campea ha affermato di prendere tutto "con le pinze". Attendiamo ulteriori aggiornamenti.