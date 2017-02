[RUMOR] Star Wars: The Last Jedi, quando vedremo il primo trailer?

Anche se Disney e Lucasfilm hanno ufficializzato il titolo dell'ottavo episodio di, i fan di tutto il mondo non vedono l'ora di vedere un primo trailer. E la domanda sorge spontanea: quando lo vedremo?

Il sito Star Wars News riporta che vedremo 'qualcosina' da Star Wars: The Last Jedi durante lo Star Wars Celebration che si terrà ad Orlando ad Aprile. L'informazione non è confermata, ovviamente, ma avrebbe senso; non è chiaro se vedremo - in caso - un trailer o un dietro le quinte, al momento.

Un trailer lanciato ad aprile avrebbe senso. Lucasfilm e Disney riuscirebbero a promuovere il film allegandolo alle copie americane di Guardiani della Galassia vol. 2, che arriverà a maggio negli Stati Uniti d'America.

Vi terremo aggiornati.