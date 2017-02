[RUMOR] Sony pronta a vendere i diritti di Spider-Man alla Marvel?

Ricordiamo quel 9 febbraio 2015 quando, dopo mesi di rumor e smentite, fu annunciato il ritorno dinell'Universo Cinematografico Marvel Studios. L'accordo era chiaro: Sony avrebbe continuato a detenere i diritti, mentre la Marvel/Disney a sviluppare le pellicole a livello creativo.

Da quell'accordo Spider-Man si è unito al cast di Captain America: Civil War ed è atteso in Avengers: Infinity War, mentre lo vedremo questo luglio in Spider-Man: Homecoming (con il suo sequel atteso per il 2019).

Ma ora salta fuori un altro rumor. Dovremmo dire 'rumorissimo' perché la fonte, The Dudes Movie Review, non è attendibilissima. Secondo il sito, la Sony sarebbe pronta a vendere totalmente i diritti di sfruttamento cinematografico alla Marvel/Disney. In questo modo la Casa delle Idee avrebbe il controllo totale sul personaggio. Questo rumor salta fuori ora che la Sony non se la sta passando tanto bene e che, secondo alcune informazioni, rischia di essere comprata da altri acquirenti.

Ripetiamo: è soltanto un rumor. Ma vi terremo aggiornati qualora arrivassero ulteriori informazioni.