[RUMOR] Marvel Studios: La Yakuza apparirà in Avengers 4?

Con le riprese disul viale del tramonto, iniziano i preparativi per il secondo film (o meglio: il quarto) da girare:. Infatti, dopo una pausa, i Marvel Studios inizieranno immediatamente le riprese della "seconda parte" del gran finale degli Avengers.

I casting sono in corso e, secondo uno riportato da Omega Underground, la produzione starebbe cercando degli uomini tra i 20 e i 49 anni per interpretare dei gangster giapponesi, meglio noti come Yakuza.

Cosa ci fa la Yakuza in Avengers 4? Questo non lo sappiamo, al momento. Nei fumetti sono stati nemici di Wolverine ma anche di Daredevil. E in molti già speculano sulla possibilità che sia un pretesto per collegare - finalmente - i film alle serie tv prodotte per Netflix.

Avengers 4 debutterà nei cinema il 3 maggio 2019.