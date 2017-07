[RUMOR] Hugh Jackman sarà Scar ne Il Re Leone di Jon Favreau?

Al D23, l'adattamento cinematografico desembra abbia fatto parlare di sé e sia stato accolto con immenso da hype dai presenti. Purtroppo, il registanon ha fornito ulteriori update sul cast, quindi ciò che segue è da considerare "rumor".

Secondo Omega Underground, Favreau e la Walt Disney Pictures avrebbero ingaggiato l'ormai ex Wolverine cinematografico, Hugh Jackman, per dare vita a Scar, il villain de Il Re Leone e zio del protagonista, Simba. Ripetiamo, per ora è un rumor non confermato ma cercheremo di aggiornarvi a riguardo.

Il cast dell'adattamento in live-action include Donald Glover come Simba, James Earl Jones come Mufasa, Billy Eichner come Timon, Seth Rogen come Pumba e John Oliver come Zazu.