[RUMOR] Han Solo: Maz Kanata sarà nello spinoff di Ron Howard?

Mark Robben, il direttore del marketing per Funko, è stato intervistato recentemente sullo SteeleWars podcast, e ha espresso entusiasmo per il prossimo spinoff su Han Solo, il cui cast - per lui - include, tra gli altri "Emilia Clarke, Lupita Nyong’o, Donald Glover, [e] Woody Harrelson." E, avendo citato il nome della Nyong'o, è naturale pensare che il personaggio da lei già interpretato nel franchise, Maz Kanata, appunto, potrebbe apparire nella pellicola.

Ora, non sappiamo bene se sia stato un lapsus, se si sia confuso, o se sia vero, ma l'idea che Maz possa essere nel film è plausibile, anche perché, come lei stessa ha rivelato ne Il Risveglio della Forza, conosceva da anni Han e Chewie.

Nonostante il film su Han Solo sia ancora in produzione, quelli di Funko potrebbero avere già molte più notizie di chiunque altro, anche perché quando il merchandising inizierà ad uscire, i personaggi dovranno essere già pronti e, anche se mancano dei mesi, non è detto che non stiano già preparando il set dello spinoff.

Per adesso non ci sono notizie ufficiali, ma potrebbe davvero rivelarsi una possibilità quella di vedere Maz in Han Solo spinoff. Vi piacerebbe?

