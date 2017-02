[RUMOR] Guardiani della Galassia vol.2, Darkhawk sarà nel film?

Quello che stiamo per dirvi è... bizzarro. Il soggetto è, il nuovo cinefumetto targato Marvel Studios scritto e diretto da James Gunn, che da noi sarà al cinema dal 25 aprile.

Ma in attesa del trailer in arrivo mercoledì, perché non speculare un po'? io9 ha notato che Amazon ha lanciato una sezione riguardante il merchandise di Guardiani della Galassia vol.2 ma tra i personaggi citati c'è... Darkhawk!

Che ci fa, in mezzo ai Guardiani, un eroe oscuro dei fumetti della Marvel? Che ci sia la possibilità che il personaggio appaia veramente nel sequel? Chissà, quel che sappiamo è che James Gunn aveva dichiarato, tempo fa, che un suo supereroe preferito avrebbe debuttato in questo atteso sequel...

Vi terremo aggiornati.