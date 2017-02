[RUMOR] Deadpool 2: Pierce Brosnan effettivamente in lizza per Cable?

"Chi interpreteràin?" sta diventando una domanda da un milione di dollari. Ma non ancora per molto. Almeno secondo Meet the Movie Press ed, in particolare, adi Forbes.

Da quando Ryan Reynolds, Hugh Jackman e Pierce Brosnan hanno condiviso degli scatti insieme in rete, i rumor che vogliono quest'ultimo a dare il volto a Cable nella pellicola si sono intensificati.

Durante Meet the Movie Press, Thompson ha spiegato di aver messo in atto una tattica per scoprire se Brosnan è effettivamente in lizza (o in trattative) per interpretare il personaggio. Nel corso della premiere di John Wick: Chapter 2, il giornalista ha parlato con il regista di Deadpool 2, David Leitch, e se ne è uscito con un chiaro "Complimenti per aver ingaggiato Pierce Brosnan!", al che Leitch ha risposto "Non ancora". Secondo Thompson quel "non ancora" di Leitch è una chiara conferma di trattative in corso.

Jeff Sneider di The Tracking Board non conferma né smentisce il rumor durante la trasmissione, ma replica a Thompson con "Non posso dire nulla, ma si, ho sentito che sarà lui".

Attendiamo aggiornamenti.