[RUMOR] Deadpool 2: chi è in lizza per il ruolo di Domino?

Anche se tutta l'attenzione è concentrata su Cable, non dimentichiamoci che invedremo introdotta anche Domino, uno dei personaggi più intriganti dell'Universo degli. Ed ora The Hashtag Show sembra aggiornare su tale situazione.

Il sito ha riportato un presunto casting call per il personaggio. In questo casting call Domino è chiamata "Neena" e "Silberman" dovrebbe essere il nome in codice per il villain che verrà utilizzato nel sequel, di cui ancora non conosciamo l'identità.

Questo il casting call:

"Donna, tutte le etnie - 20-30 anni: sexy, agile e atletica. Ha una personalità spiritosa. Neena è una donna cazzuta che mostra raramente i suoi sentimenti. Capace, estremamente sicura e corazzata... beh, dentro una corazza... e a prova di sarcasmo. Ma sotto al suo guscio, è ancora vulnerabile, dei residui della sua umanità sono ancora intatti. Quando non ottiene ciò che vuole con insulti, minacce e spacconate, è lì che mostra la sua vulnerabilità. Per lei è difficile abbassare la guardia, e nella comunità dei mercenari ha imparato che mostrare compassione è imbarazzante. Sembra che sia più a suo agio nell'uccidere Silberman piuttosto che nel chiedere 'per favore'".

Secondo il sito sia Sienna Miller che Gugu Mbatha-Raw (che presto vedremo ne La Bella & La Bestia) hanno rifiutato la parte; attualmente ci sarebbe Kerry Washington in lizza per tale ruolo ma le trattative sono in corso. Secondo le voci, ricordiamo, Pierce Brosnan è in lizza per Cable.

La pellicola dovrebbe uscire nel 2018.