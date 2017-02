[RUMOR] Ci sarà effettivamente una Lanterna Verde in Justice League?

è uno dei cinefumetti più attesi di quest'anno, perché - per la prima volta - vedremo sul grande schermo l'iconico team di supereroi di casa DC Comics. Ma, all'appello, manca

Il personaggio è assente da questo primo episodio sulla Justice League, eppure i nuovi rumor indicano che comunque una Lanterna Verde ci sarà. E' un rumor ma, alla fine, dobbiamo occupare il tempo prima dell'arrivo, almeno, del trailer.

Lo scooper Umberto Gonzalez - che, negli ultimi anni, è stato un susseguirsi di hit and miss sui rumor (ergo: prendete tutto quel che segue con le 'pinze'), afferma che nel film di Zack Snyder vedremo una Lanterna Verde. Ma non Hal Jordan o John Stewart. "Ci sarà una Lanterna Verde in Justice League ma ho dimenticato come si pronuncia! Ho dimenticato il suo nome, ma ci sarà. Probabilmente quando ingaggeranno qualcuno per Hal Jordan, infileranno pure lui" ha spiegato "No, non sarà Kilowog. Vi darò un indizio, è una Lanterna Verde che ha un nome buffo. Ma è ovvio che ci sarà comunque una Lanterna Verde nel film".

Il nuovo film su Lanterna Verde, chiamato Green Lantern Corps., è attualmente in fase di sviluppo.