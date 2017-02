[RUMOR] Arnold Schwarzenneger in lizza per un film DC?

Ed eccoci tornati a parlare di rumor e speculazioni, non nate da testate giornalistiche, bensì dai fan stessi. Oggi parliamo della possibilità di avere l'iconicoin uno dei prossimi film della DC Comics.

Questo perché? Dei fan hanno notato che Geoff Johns, supervisore dei progetti DC al cinema, e la regista di Wonder Woman, Patty Jenkins, hanno iniziato a seguire Arnold Schwarzenegger su Twitter. Anche se questo potrebbe non significare nulla, i fan hanno iniziato a speculare sulla possibilità che l'attore si unisca a questo nuovo universo cinematografico (ricordiamo che Schwarzenegger non è nuovo alla DC avendo dato il volto a Mr. Freeze nel pessimo Batman & Robin).

Ma se il tutto fosse confermato, che ruolo andrebbe a ricoprire? Le riprese di Wonder Woman sono terminate... secondo i fan potrebbe dare la voce ad Ares, il villain di Wonder Woman, qualora la Warner avesse deciso di realizzarlo in CGI. Oppure potrebbe dare il volto a Zeus in una delle sequenze girate durante le riprese aggiuntive, o addirittura apparire in una potenziale scena post-titoli di coda... chissà. Vi terremo aggiornati.