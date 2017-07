[LEAKED] L'incredibile trailer di Avengers: Infinity War finisce online

I Marvel Studios e la Walt Disney Pictures non saranno felici di questa mossa, ma un fan è riuscito a riprendere e caricare in rete - in una versione low-res e 'pessima' - il trailer di. Potete visionarlo qui, finché non sarà rimosso.

Avengers: Infinity War arriva a maggio per la regia dei fratelli Russo. La pellicola riunirà insieme tutti i supereroi dei fumetti Marvel, pronti a fronteggiare una minaccia comune: Thanos. Il Titano Pazzo ha intenzione di utilizzare le Gemme dell'Infinito "per bilanciare l'universo".

Il cast è, di conseguenza, imponente, con tantissimi attori che hanno invaso l'MCU in questi anni: da Robert Downey Jr. a Chris Evans, da Chris Pratt a Tom Holland, passando per Mark Ruffalo e Zoe Saldana.