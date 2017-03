[LEAKED] Ecco la scena extra di Logan - The Wolverine!

Rumoreggiata a lungo, poi smentita, poi successivamente confermata... finalmente abbiamo una conferma: c'è una sequenza "extra" prima dell'inizio dial cinema. Ed è più un teaser trailer... in un certo senso.

Come vi abbiamo spiegato stamattina, secondo i report questa sequenza avrebbe visto Ryan Reynolds nei panni di Deadpool ed un cameo del leggendario Stan Lee. Qualcuno ha registrato la sequenza e l'ha messa in rete (potete visionarla finché resterà online, dopo il salto!), ma di Lee nessuna traccia.

La sequenza è, ovviamente, spassosa ed è una sorta di teaser per il Deadpool 2 in fase di sviluppo attivo. Questa scena NON è presente nelle copie italiane ma, a quanto pare, è stata allegato soltanto a quelle statunitensi.