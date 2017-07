[BREAKING] Noah Hawley sta sviluppando un film sul Dr. Destino per la Fox

Ammettiamolo, non ce lo aspettavamo. Durante il panel di, acclamata serie della Fox/Marvel, lo showrunnerha fatto un annuncio di quelli inaspettati e, soprattutto, che destano curiosità nei fan.

Alla fine del panel, Hawley ha annunciato alla platea di star lavorando ad un film per la Twentieth Century Fox: "Dirò soltanto due parole. La prima è Dottore e la seconda è Destino". Al momento non ci sono dettagli su questo progetto, ma a quanto pare sarà una pellicola stand-alone sul personaggio del Dottor Destino. Non è chiaro nemmeno se i Fantastici Quattro saranno coinvolti in qualche modo e, in caso, se saranno interpretati dal cast del flop del 2015 oppure lo studio procederà con un soft-reboot. Hawley scriverà la pellicola, con la possibilità di dirigerla.

Ovviamente tenteremo di aggiornarvi appena la Fox fornirà ulteriori dettagli a riguardo.