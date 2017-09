[BREAKING] Colin Trevorrow non dirigerà più Star Wars - Episodio IX!

A sorpresa, Lucasfilm ha annunciato cheha abbandonato la regia di, le cui riprese erano previste nei prossimi mesi. L'annuncio è stato dato dalla Lucasfilm direttamente sul sito ufficiale di Star Wars.

Il comunicato stampa spiega: "Lucasfilm e Colin Trevorrow hanno deciso di comune accordo di non collaborare più a Star Wars - Episodio IX. Colin è stato un collaboratore straordinario per tutto il processo dello sviluppo, ma siamo arrivati alla conclusione che le nostre visioni per il progetto differiscono. Auguriamo a Colin il meglio e condivideremo più informazioni sul film molto presto".

Solo recentemente era stato annunciato un nuovo sceneggiatore a bordo del progetto. E' la seconda volta che la Lucasfilm "licenzia" un suo regista: qualche tempo fa aveva licenziato Phil Lord & Chris Miller dal progetto dedicato ad Han Solo, sostituito in corsa da Ron Howard.

Adesso la Lucasfilm dovrà trovare un nuovo regista. La pellicola è sempre attesa per il 24 maggio 2019.