Wolverine - L'immortale, Escape Plan, The Dead Lands: Film in tv

Uno dei più amati supereroi Marvel, due leggende action degli anni '80 nella loro prima "uscita ufficiale" insieme e un giovane guerriero in cerca di vendetta: c'è l'imbarazzo della scelta per gli amanti del cinema d'intrattenimento nella serata di oggi, lunedì 20 febbraio. Apre le danze, alle 21.10 su ITALIA1, Hugh Jackman nei panni del navigato mutante della Casa delle idee nel secondo film a lui dedicato Wolverine - L'immortale, ideale antipasto in vista della prossima uscita di Logan. Dieci minuti dopo è invece il turno di Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, protagonisti del serrato prison-movie Escape Plan - Fuga dall'inferno, in onda alle 21.20 su RAI2. In seconda serata ha inizio invece The Dead Lands - La vendetta del guerriero (23.40 su RAI4), particolare action-revenge movie in salsa maori.

Wolverine - L'immortale

Non c'è pace per Logan, ancora tormentato dagli incubi per essere stato costretto ad uccidere, un anno prima, l'amata Jean Grey. Un viaggio in Giappone sembra poterlo destare dal suo status quando riceve il messaggio da Yashida, oggi magnate della tecnologia salvato, in giovane età, proprio dal mutante durante lo scoppio della bomba atomica a Nagasaki. L'obiettivo dell'uomo è quello di aiutare a Logan nel suo fino ad ora vano tentativo di perdere l'immortalità... L'ambientazione nipponica, nuovi nemici e una trama sulla carta più profonda della media: sulla carta le possibilità di realizzare un film notevolmente migliore del mediocre predecessore, primo spin-off, X-Men le origini - Wolverine (2009), vi erano tutte ma il risultato non può certo dirsi eccellente. Gli interessanti spunti introspettivi e drammatici che si palesavano infatti nella prima parte di Wolverine - L'immortale vengono ben presto sostituiti da un'escalation action fine a se stessa, realizzata con dovizia sì ma a tratti gratuita e priva, per ragioni di rating, della necessaria e sanguigna violenza. Nulla da eccepire sulla solida interpretazione, fisica e non, di Hugh Jackman, ormai un tutt'uno con l'iconico personaggio.

Escape Plan - Fuga dall'inferno

Ray Breslin è il maggior esperto nel testare i dispositivi di sicurezza delle strutture carcerarie, e durante la sua carriera ha evaso da molte prigioni nelle quali si era fatto rinchiudere sotto copertura. Il suo ultimo incarico lo mette davanti ad un'ardua sfida, quella di collaudare un rivoluzionario penitenziario conosciuto col nome "La tomba". L'uomo però viene tradito e per cercare di ritrovare la libertà dovrà contare sull'aiuto del detenuto Rottmayer. Sly e Schwarzy dividono per la prima volta la scena (andando ad escludere, dove erano sullo schermo per pochi istanti insieme, la saga de I mercenari) sul grande schermo in Escape Plan - Fuga dall'inferno, prison-movie dall'impianto classico che, pur non disdegnando una ovvia anima action, è più incentrato sulla gestazione del piano messo insieme dall'iconica coppia per fuggire dal carcere. Una sceneggiatura ordinaria, con un paio di colpi di scena, e una regia senza infamia e senza lode confezionano un titolo appena discreto nobilitato però dal carisma delle due star, perfettamente in sintonia nelle quasi due ore di visione.

The Dead Lands - La vendetta del guerriero

Hongi, figlio di un capo-maori, ha solo sedici anni quando la sua tribù viene sterminata in seguito ad un tradimento da parte di una banda nemica. Il ragazzo si trova così a vagare per le misteriose terre selvagge, luogo considerato maledetto dalle leggende locali, alla ricerca degli assassini e si imbatte in un misterioso e feroce guerriero. Questi decide di addestrare il ragazzo all'arte della guerra affinché possa ottenere vendetta. Co-produzione tra Regno Unito e Nuova Zelanda, The Dead Lands - La vendetta del guerriero ha la particolarità di declinare il classico topoi del revenge-action movie in un ambiente esotico e culturale raramente indagato prima dal genere: e proprio nei suoi variopinti caratteri folkloristici, con tanto di danze haka di guerra (che riportano alla mente quelle sportive degli All-Blacks) a precedere alcuni dei numerosi scontri ad arma bianca. Splendidi paesaggi, rimandi spirituali e una gustosa, ma non gratuita, dose di violenza rendono la visione avvincente al punto giusto e portano una ventata di originalità nella messa in scena al filone.