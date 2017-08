Warner Bros. pazza per il Joker: 4 i film in arrivo, il punto della situazione

La giornata di ieri 23 agosto, ammettiamolo, è stata alquanto confusa per gli appassionati DC Comics (e non solo). Da più fronti sono arrivate notizie sul Joker e soprattutto su Jared Leto, attuale interprete cinematografico del villain. Anche oggi in quanto a caos siamo al completo, visto che l'Hollywood Reporter ha confermato che la Warner Bros. è ufficialmente al lavoro su un altro film incentrato su Joker e Harley Quinn all'interno del DC Universe. Proviamo dunque a fare un po' di chiarezza, se tutto va secondo i piani il cantante dei 30 Seconds to Mars sarà ancora nei panni del giullare folle in tre film di futura uscita - per cui sicuramente ha firmato un contratto. Parliamo innanzitutto di Suicide Squad 2 e di Gotham City Sirens. Il primo, lo sapete bene, è il sequel diretto del primo Suicide Squad, il film che ha visto il debutto della strana coppia Margot Robbie/Harley Quinn e Jared Leto/Joker. Nonostante i riscontri negativi della critica, la Warner Bros. sta andando avanti nello sviluppo del sequel, anche se probabilmente non vedremo buona parte del cast originale.



Risate e donne fatali

Cara Delevingne ha già confermato che non ci sarà, anche dal fronte regia non ci sono buone notizie: David Ayer, al timone del primo film, ha preferito passare alla regia di Gotham City Sirens, mentre Jaume Collet-Serra - il grande favorito fino a qualche tempo fa - è stato invece scelto dalla Disney per dirigere Jungle Cruise. Sembra insomma che molti stiano esplicitamente evitando il progetto, che invece sulla carta potrebbe ancora dare molte soddisfazioni. Nonostante tutto questo, Jared Leto ci sarà, folle e sopra le righe, così come sarà presente in Gotham City Sirens, spin-off sulla figura di Harley Quinn ma non solo. Con lei ci saranno Poison Ivy, che potrebbe essere interpretata da Jessica Chastain oppure da Bryce Dallas Howard, e Catwoman. L'annuncio di oggi ha poi messo nuova benzina sul fuoco. La Warner Bros. sta lavorando a un progetto sempre all'interno dell'Universo Cinematografico DC Comics con protagonisti proprio Joker e Harley Quinn, già affidato alle sapienti mani di Glenn Ficarra e John Requa. Le riprese dovrebbero iniziare subito dopo quelle previste per Suicide Squad 2, sempre secondo l'Hollywood Reporter ritroveremo nella pellicola sia Jared Leto che Margot Robbie.



Dentro o fuori

Come se il caos non fosse abbastanza variegato così, a questi progetti ieri si è aggiunto un altro film incentrato interamente sul Joker e sulle sue origini, che effettivamente hanno uno sviluppo estremamente affascinante, sofferente e interessante. Un'idea supportata da nomi di alto calibro come Todd Phillips, già regista di Una Notte da Leoni, Scott Silver (8 Mile) e Martin Scorsese, il cui nome non ha bisogno di presentazioni. The Joker non sarà parte dell'universo cinematografico della DC Comics, dunque non solo sarà autonomo e distaccato, avrà anche un nuovo attore nei panni del Joker. Con questo i film attorno alla figura del Joker diventano quattro, ricapitolando vedremo: Suicide Squad 2, Joker & Harley Quinn, Gotham City Sirens e - staccato dal mondo attuale DC - The Joker. Possiamo soltanto immaginare quanto stia gongolando il mercato dei Cosplay...