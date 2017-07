View Conference 2017: dal 18 ottobre a Torino arrivano i maestri della CGI

Torna anche quest'anno la View Conference, evento italiano dedicato alla computer grafica e ai videogames aperto al pubblico e in programma dal 23 al 27 ottobre a Torino. Giunta ormai alla sua diciottesima edizione, la manifestazione ospiterà diversi incontri con ospiti internazionali, workshop, masterclass e il prestigioso Games Development Boot Camp Accelerator Program, le cui iscrizioni scadono il 31 agosto.

L'importanza della computer grafica nel cinema

Un'edizione quindi che si preannuncia esaltante anche in vista dei nomi annunciati: tra le venticinque personalità di spicco del settore arriveranno nella capitale piemontese ben cinque premi Oscar. Joe Letteri (Il pianeta delle scimmie), John Nelson (Blade Runner 2049), Martin Hill (Valerian e la città dei mille pianeti), Bill Westen Hofer (Wonder Woman) e Hal Hickel (Rogue One: A Star Wars Story) saranno protagonisti delle masterclass a loro dedicati. In particolare Letteri, Senior VFX Supervisor di Weta Digital, mostrerà l'evoluzione della tecnologia degli effetti speciali e la maestria professionale impiegata in The War - Il Pianeta delle Scimmie, ultimo capitolo della trilogia-reboot ispirata al celebre classico cinematografico del 1968; Nelson condividerà col pubblico il suo lavoro come supervisore degli effetti visivi nell'attesissimo sequel del capolavoro di Ridley Scott diretto da Denis Villeneuve e Westenhofer, Visual Effects Supervisor di Wonder Woman, presenterà il blockbuster ispirato all'eroina DC comics campione di incassi al box office americano.

Gli altri nomi annunciati per questa edizione della View Conference sono: Randy Lake (Presidente di Sony Pictures Imageworks), Larry Cutler (CTO di Baobab Studios), Leslie Iwerks (regista, produttrice della Iwerks & Co), Elaina Scott (Animation Supervisor per la popolare serie tv Super Girl della rete The CW), Bernard Yee (Executive Producer & Program Manager di Oculus Games), Megan Brain (Artist and Paper Sculpture Designer), LK Shelley (Managing Partner, Affiniti Ventures, AV(M), tra i primi a investire nel settore delle startups legate alla tecnologia mobile) e Jason Bickerstaff (Character Artist per la Pixar Animation Studios).

Vero fiore all'occhiello della manifestazione saranno anche le masterclass della sezione Game Development in compagnia di ospiti come Rob Pardo (game designer di World of Warcraft), Eric Darnell (regista e sceneggiatore di Madagascar) e tantissimi altri. Ci sarà inoltre spazio per l'animazione, con una lista di relatori illustri quali Kris Pearn, regista di The Willoughbys; Kim White, Lightining Director Disney/Pixar su Cars 3; il due volte candidato all'Oscar Rob Coleman, direttore delle animazioni in Lego Batman; Mark Osborne, regista del Piccolo Principe in versione; Noelle Triaureau, production designer nell'ultimo film dei Puffi; Carlos Zaragoza, production designer di Emoji: accendi le emozioni; Cinzia Angelini, animatrice di lungo corso e autrice del delicato corto Mila, e Francesco Filippi, regista del film in stop motion Mani Rosse.



Chiudiamo la panoramica di eventi relativi all'edizione numero diciotto della View Conference menzionando quello che si conferma per il secondo anno come una grande opportunità di lavoro per tutti i giovani designer e sviluppatori di videogiochi: il Games Development Boot Camp Accelerator Program. Sono infatti aperte le iscrizioni, con scadenza fissata per il 31 agosto, mentre una giuria internazionale darà a sei compagnie esordienti l'opportunità di essere seguite per due settimane da esperti del settore e soci paritari che investono nell'industria, o hanno interessi finanziari nel settore. La registrazione ai VIEW CONFERENCE AWARDS è aperta ai cortometraggi animati e ai videogames realizzati tra il 1 gennaio 2015 e il 15 settembre 2017.

L'iscrizione è disponibile on line al link: http://www.viewconference.it/awards-and-social-contest/

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma, vi invitiamo a visitare il sito di VIEW CONFERENCE: http://www.viewconference.it